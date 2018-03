Kinderen knutselen zelf zeepkisten ineen 08 maart 2018

02u34 0 Tielt De turnzaal van het VTI in Tielt werd gisteren herschapen tot één grote zeepkistengarage. Tien groepjes van kinderen uit het zesde leerjaar van negen verschillende basisscholen sleutelden er als rasechte mecaniciens aan hun zeepkisten. Op 5 mei nemen ze het tegen elkaar op in de grote jaarlijkse zeepkistenrace op de speelplaats van het VTI.

Onder de deskundige leiding van enkele leerlingen uit het vijfde jaar Industriële Wetenschappen van het VTI werden gisteren de verschillende onderdelen van de racekarretjes- geleverd door kunststofbedrijvencluster Plastics@Tielt - in elkaar gezet. Sommige stukken gingen na afloop mee naar de klas, waar ze de komende weken ook nog eens versierd zullen worden met het oog op de grote race. De kinderen van het zesde leerjaar van basisschool Sint-Antonius in Meulebeke kijken er alvast erg naar uit. "Vorig jaar heeft onze school de eerste prijs gewonnen", klinkt het enthousiast. "De druk om ook dit jaar de snelste tijd neer te zetten is dus groot." (SVR)