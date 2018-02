Kinderen kapen Kringwinkel 15 februari 2018

02u26 0 Tielt De Tieltse Kringwinkel werd naar aanleiding van de krokusvakantie helemaal omgetoverd tot een kinderparadijs.

Zo staat deze week doorlopend een springkasteel in de winkel, net als een selfie- en een kleurboekhoekje. Daarnaast werd ook het aanbod speciaal aangepast en uitgebreid voor kinderen. Dé publiekstrekkers van 'De Kinderwinkel', zoals het initiatief gedoopt werd, zijn echter de grime- en knutselworkshops.





Onder leiding van begeleidster Shauni leerden de kindjes er gisteren kleurrijke maskers maken. "Prachtig initiatief", verwoordt bezoekster Kim Cornand het. Haar dochtertje Bo (5) is samen met vriendje Lee (4) duchtig aan het knutselen.





"Heel mooi, vooral omdat alles helemaal gratis is", gaat de mama verder. "Per slot van rekening hebben veel mensen die hier over de vloer komen niet het geld om te pas en te onpas naar een indoorspeelplein te trekken." Nog tot en met zaterdag zijn er dagelijks workshops gepland. Inschrijven kan in de winkel of via 051/24.49.14 (SVR)