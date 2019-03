Kinderen De Springplank brengen jeugdboeken

tot leven op de planken Sam Vanacker

25 maart 2019

15u24 0 Tielt Negenentwintig leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar van basisschool De Springplank staan dinsdagavond op de planken in de schouwburgzaal van het Gildhof. Onder leiding van twee studentes brengen ze er een muzikale voorstelling in het teken van de jeugdboekenmaand.

Drijvende kracht achter de voorstelling zijn studentes Louise De Cuyper (20) uit Zingem en Laura Gorra (21) uit Roeselare. Louise is studente lager onderwijs en Laura volgt kleuteronderwijs aan hogeschool Vives. Voor de uitwerking van een voorstelling voor het vak ‘Muzisch Spektakel’ gingen ze aankloppen bij basisschool De Springplank. “We zijn een paar keer langs geweest op school en polsten bij de kinderen naar hun talenten”, legt Louise uit. “Op basis daarvan hebben we de rollen verdeeld. Het wordt een voorstelling met muziek, dans en toneel. Alles staat in het teken van vriendschap, het thema van de jeugdboekenmaand.”

Liefde voor verhalen

Voor de inhoud van de voorstelling zochten de studentes samen met de leerlingen inspiratie in drie bekende jeugdboeken, met name De Kleine Prins, De Fantastische Meneer Vos en het Wonderlijke Verhaal van Angelino Brown. “Op het podium liggen overal jeugdboeken verspreid. Op een bepaald moment beginnen de leerlingen in die boeken te lezen en dan wordt de wereld uit het boek als het ware tot leven gebracht. Daarmee willen we de liefde voor verhalen en boeken op het publiek overbrengen.” Op dinsdag 26 maart wordt het muzisch spektakel twee keer opgevoerd. Om 14 uur is er een voorstelling voor de scholen, om 19.30 uur is het brede publiek welkom. De toegang is gratis, maar een plaatsje reserveren is nodig via reservatiedienst.gildhof@tielt.be.