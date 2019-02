Kinderen De Dorpsparel delen ballonnen uit op markt Sam Vanacker

Ter promotie van de jaarlijkse opendeurdag trokken het tweede en derde leerjaar en de derde kleuterklas van basisschool De Dorpsparel in Schuiferskapelle naar de wekelijkse markten in Ruiselede en Tielt.

De kinderen liepen er rond met spandoeken, bedrukte heliumballonnen en groene petjes. Ze spraken er zelf de bezoekers van de markt aan en deelden ballonnen uit. “Aanstaande zondag 24 februari tussen 9 en 12 uur houden we onze ‘koekeloerendag’", legt juf Lisa Dhont uit. “Betrokkenheid, outdoor education en ervaringsgericht werken dragen we heel hoog in het vaandel bij De Dorpsparel, vandaar dat we de leerlingen ook bewust betrokken hebben bij deze actie. Met succes, want onze kapoenen hadden heel veel bekijks.”