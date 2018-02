Kinderen baas in kringwinkel tijdens vakantie 08 februari 2018

De Tieltse Kringwinkel wordt volgende week omgedoopt tot 'Kinderwinkel'. Van dinsdag tot en met zaterdag staat alles er in het teken van kinderen. Zo staat er doorlopend een springkasteel in de winkel, terwijl ook het aanbod aangepast wordt.





"We zorgen voor extra kinderkledij, speelgoed, fietsjes en jeugdboeken", klinkt het. Maar dat is lang niet alles. "Elke dag zijn er workshops voorzien, met de woensdagnamiddag als hoogtepunt. Dan zijn er drie workshops en kunnen kinderen hier knutselen, dansen en zich laten schminken. Verder komt er ook een selfiehoekje en kunnen kinderen zelf hun donuts versieren in het ecocafé."





Alles, inclusief de deelname aan de workshops, is gratis. Inschrijven kan in de winkel of op 051 24 49 14. (SVR/CDR)