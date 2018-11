Kerstmarkt dit jaar géén zuipfestijn DIT KEER BRENGT ATTRACTIE JE IN HOGERE SFEREN SAM VANACKER

23 november 2018

02u24 0 Tielt Naar jaarlijkse gewoonte pakt Tielt uit met een eivolle winteragenda. Er staan koopzondagen, muziek en tentoonstellingen op het programma, maar er is ook voor het eerst een volledig vernieuwde kerstmarkt. Nog nieuw is dat de 'Santa In The Sky'-attractie van Radio 2 naar Tielt komt.

Het startschot van Tielt Wintert wordt de kerstmarkt nieuwe stijl op 8 en 9 december. De organiserende vzw Tieltse Middenstand en Ondernemingen besliste om voor de 31ste editie namelijk komaf te maken met het vertrouwde concept. In de plaats van tientallen drankstandjes van verschillende verenigingen is er voortaan alleen nog plaats voor kraampjes van Tieltse middenstanders. "De kritiek dat de kerstmarkt weinig meer was dan een zuipfestijn werd de laatste jaren steeds luider", aldus Pascal Heytens van de organisatie.





"Dertig jaar geleden was de kerstmarkt nog vernieuwend, maar het is tijd om het roer om te gooien. Er komen twintig standjes waar de standhouders kerstspulletjes en eten aanbieden, maar geen drank. Centraal komt er wel een dranktent die wij zelf uitbaten. Bezoekers moeten rustig kunnen kuieren tussen de kraampjes en achteraf genieten van een drankje. Op zaterdag werken we samen met de Boerenmarkt en op zondag komt de academie ijssculpturen maken op de markt. We zorgen voor animatie met een reuzensneeuwpop en een kerstman op een scooter. We hopen de échte kerstsfeer terug te kunnen brengen onder de Halletoren."





Santa in the Sky

Nog nieuw is dat Tielt één van de vier Vlaamse steden is die straks de '1.000 klassiekers on tour' van Radio 2 mag verwelkomen.





De zender brengt een bijzondere attractie mee. "Op 22 december strijkt Radio 2 neer op de parking van de collegesite aan de kant van de Kortrijkstraat", vertelt schepen van feestelijkheden Grietje Goossens (Iedereen Tielt). Er wordt live uitgezonden en bezoekers die hun stem uitbrengen voor de eindejaarstop krijgen een gratis ticket voor 'Santa In The Sky', een attractie die deelnemers de lucht in brengt voor een panoramisch zicht over de stad."





Geschenkenbeurs

Ten slotte is er ook bijzondere aandacht voor het sociale luik dit jaar. Oxfam pakt uit met een geschenkenbeurs in de Paterskerk in het weekend van 8 en 9 december, terwijl de kunstacademie op zaterdag een keramiekoven installeert op het Alexianenplein. De techniek van het Raku-stoken wordt er gedemonstreerd en de opbrengst gaat naar activiteitencentrum vzw De Rinkel, dat het weekend daarop een winters opendeurweekend organiseert met zelfgemaakte kerstspulletjes.





Voor de promotie rond het winterprogramma lanceerde de stad een filmpje, worden er placemats verdeeld bij de lokale horeca en worden er foldertjes verspreid. Het volledige programma is na te lezen op www.tieltwintert.be.