Kerstcorrida straks aan 32ste editie toe Sam Vanacker

20 december 2018

12u59 0 Tielt Op tweede kerstdag is de jaarlijkse Kerstcorrida in het centrum van Tielt al aan de 32ste editie toe. Opnieuw staat AV Molenland in voor de organisatie van de stratenloop, met de steun van Rotary en het stadsbestuur. Er worden net als vorig jaar zo’n 1.500 man verwacht.

Lopers hebben opnieuw de keuze uit enkele categorieën. Om 16.30 uur starten de jeugdlopen, om 17.40 uur start de corrida van 5 kilometer voor de heren. Om 18.20 uur start die voor de dames. Hoogtepunt van de kerstcorrida wordt opnieuw de 10 kilometer-loop om 19 uur, die overigens ook meetelt voor het criterium Lopen in het Molenland.

Starten gebeurt in de Sint-Jansstraat, de aankomst ligt op de markt. Inschrijven kan nog de dag zelf in de Europahal, tot 45 minuten voor de start van de wedstrijd. Meer info is terug te vinden op www.kerstcorrida.be