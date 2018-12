Kerstconcert met Zanglust en Egems Gemengd Koor Sam Vanacker

17 december 2018

10u56 0 Tielt Al voor de 22ste keer organiseert de Gezinsbond van Kanegem in de Sint-Bavokerk een Kerstconcert.

Op zaterdag 22 december zijn Koninklijk koor en orkest Zanglust en het Egems Gemengd Koor om 20 uur te gast in Kanegem. Onder leiding van dirigenten Bart Snauwaert, Leen Van Hee en Mieke De Meyer wordt een gevarieerd programma gebracht. Onder meer Simon Vandenbroecke is een van de solisten dit jaar.

Het concert wordt gevolgd door een drink op het kerkplein of in de parochiezaal, afhankelijk van het weer.

Kaarten voor volwassenen kosten in voorverkoop 10 euro (of 13 euro aan de deur). Kinderen uit de lagere school of jonger mogen gratis binnen. De toegangskaart geeft recht op een gratis consumptie na het concert. Kaarten zijn te koop bij de bestuursleden van de Gezinsbond, op 051/68 74 84 of gezinsbondkanegem@telenet.be.