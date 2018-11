Kattenhater aan het werk in omgeving Hazelaarkouter? 23 november 2018

Er zijn vermoedens dat er een kattenhater aan het werk is in de omgeving van de Hazelaarkouter, Ronceval en Ter Booye. De huiskat van het gezin van Laurens Carpentier (23) is enkele weken geleden thuisgekomen met zware verwondingen. "De dierenarts stelde een bloeding in de buik vast en de staart van Dikkie is verlamd door een wervelbreuk. Bij een hondenbeet of een ongeval loopt een kat geen zulke verwondingen op, dus moet het om kwaad opzet gaan", vertelt Carpentier, die 150 strooibriefjes in de buurt verspreidde om omwonenden te waarschuwen voor het gevaar. "Ik roep iedereen die katten heeft op om hun dieren na 19 uur zo veel mogelijk in een veilige omgeving te houden. De dag voordat we Dikkie vonden raakte een andere poes uit de buurt gewond aan de poot. Mogelijk gaat het om dezelfde dader." Intussen is kater Dikkie weer op de been, maar zijn staart zal hij nooit meer kunnen gebruiken. Wie weet heeft van andere gevallen, kan mailen naar laurens-carpentier@hotmail.com.





(SVR)