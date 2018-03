Kattendoder aan het werk 03 maart 2018

02u35 0 Tielt In de buurt van de Volderstraat in Tielt is de voorbije maand een kattendoder aan het werk. Marie-Paule Decock verloor de voorbije maand maar liefst vijf van haar acht katten. Een bloedonderzoek door de dierenarts wees uit dat de beestjes vergiftigd werden.

"Het is een kleine maand geleden begonnen", vertelt Marie-Paule. "Dan was een van de kleintjes bloed aan het ophoesten. Een paar dagen later werden er twee andere ziek. Op twee dagen tijd stierven er twee. Twee anderen zijn niet terug naar huis gekomen en maandag is ook onze Colette overleden. Dat was een heel lieve poes." Marie-Paule en haar echtgenoot Ignace Wielfaert trokken met een van de zieke poezen naar de dierenarts en al snel bleek het om rattenvergif te gaan. "Hier zitten bij mijn weten geen ratten in de buurt en zo ver lopen onze katten heus niet. Waarom doet iemand zoiets? Niet dat het wat uitmaakt, maar pakweg duivenmelkers hebben we hier ook niet." De kattenliefhebster is de wanhoop nabij. "'s Nachts hou ik de dieren binnen, maar overdag kan je ze toch moeilijk opsluiten? Voortdurend ben ik bang dat een van mijn drie overgebleven poezen het straks ook zitten heeft. Als ik de dader ooit te pakken krijg zal hij er niet goed van zijn." Marie-Paule overweegt om klacht in te dienen bij de politie. (SVR)