Katrien schildert honderd minicoureurtjes 'CYCLISTES LÉON' WERKT AAN BESTELLING WIELERMUSEUM SAM VANACKER

14 juli 2018

02u27 0 Tielt Ergotherapeute Katrien Vlaminck is thuis zowat dagelijks in de weer met piepkleine verfborsteltjes in opdracht van 'Cyclistes Léon', sinds 2011 verdeler van metalen miniatuurwielrennertjes. Katrien vult de zomermaanden met een bestelling van 100 coureurs met het nieuwe logo van het wielermuseum.

In de huiskamer van de Kanegemse prijkt een compact ateliertje met tientallen verfpotjes en kleine borsteltjes. Ze is sinds half februari aan de slag als schilder van wielrennertjes en heeft de smaak stevig te pakken. Inmiddels heeft ze al minstens driehonderd renners in de verf gezet. "Ik heb thuis twee jongens van 18 en 16 rondlopen, maar ik ben zodanig geconcentreerd dat ik van de drukte helemaal niets merk als ik bezig ben. Het ontspant me volledig. En een vaste hand en oog voor detail heb ik altijd al gehad."





De nieuwe hobby ontstond toen ze zich begin dit jaar aansloot bij wielertoeristenclub De Kurte Tieze, die recent nog een eigen bier voorstelde vergezeld van een rennertje van Katrien. "Naar aanleiding van een sponsorreceptie met Patrick Lefevere als gastspreker vond ik het een leuk idee om hem een miniatuurwielrennertje in de clubkleuren cadeau te doen. Ik googelde de rennertjes en kwam tot mijn verbazing terecht bij Cyclistes Léon uit Ruiselede. Toen ik dat eerste wielrennertje kreeg zei ik al lachend dat ze altijd een beroep op mij mochten doen als ze hulp nodig hadden met schilderen. Bleek dat ze me goed konden gebruiken."





Schoonvader

"De courantere kleuren worden aangebracht in het buitenland", legt Charles Huysmans van Cyclistes Léon uit. "Maar de 'speciallekes' werden tot voor kort ingekleurd door mijn schoonvader - doorgaans op basis van foto's die we doorgestuurd krijgen van shirts - maar zijn zicht wordt de laatste tijd wat minder scherp."





Comeback

Plots hadden we een opvolger. Met de Tour die straks begint is dat geen overbodige luxe. Bovendien hebben we nu ook net een flinke bestelling binnen van het wielermuseum in Roeselare, dat begin september heropent als 'KOERS, Museum van de Wielersport'. We kregen een aantal vlaggetjes met het nieuwe logo als voorbeeld en de prototypes van Katrien zijn inmiddels goedgekeurd."





Volgens Charles zijn de minirenners aan een flinke comeback bezig. "In de hoogdagen van Merckx waren ze immens populair. Cyclistes Léon is trouwens begonnen toen mijn zoon Léon in 2011 een paar oude rennertjes kreeg van z'n opa. Ik wou zijn collectie wat aanvullen met nieuwe stuks en kwam terecht bij een Franse gieterij die ze nog steeds maakt zoals in de jaren dertig. Ik ging op bezoek en behalve met de rennertjes voor Léon kwam ik thuis met een contract op zak."





De handgeschilderde rennertjes zijn te bestellen op www.cyclistesleon.be