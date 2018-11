Kasteelstraat krijgt middengeleider 13 november 2018

02u26 0

Een deel van de Kasteelstraat in Tielt gaat vanaf morgen tijdelijk dicht voor de aanleg van een middengeleider. Tussen huisnummers 139 en 147 komt er in het midden van de weg een verhoogd platform met reflecterende randen. Op de middengeleider komt ook een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers, met zebrapad aangegeven in een rode coating. Bedoeling is dat de ingreep het verkeer dat Tielt binnenrijdt, afremt. De werken zullen bij gunstig weer tien dagen duren. Voor het verkeer is een omleiding voorzien via Marialoop. Lokaal verkeer kan omrijden via de Holdestraat en de Steenovenstraat. (SVR)