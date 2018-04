Kartel N-VA/Open Vld organiseert bingoavond 21 april 2018

Het kartel N-VA/Open Vld organiseert op vrijdag 27 april een bingoavond in Club 77 in Schuiferskapelle, die van start gaat om 19.30 uur. Een kaart kost 2,5 euro en is te verkrijgen ter plaatse of bij het bestuur. (SVR)