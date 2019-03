Kardinaal Danneels krijgt toch herdenkingsmis in Kanegem Sam Vanacker

28 maart 2019

10u16 0 Tielt In de kerk van Kanegem wordt op zaterdag 18 mei een herdenkingsmis voor wijlen kardinaal Danneels georganiseerd. Aanvankelijk waren daar geen plannen voor, maar volgens schepen Roos Tack (CD&V) leeft de vraag sterk bij veel Kanegemnaars.

Na het overlijden van kardinaal Danneels werd in de kerk van Kanegem om praktische redenen - de kerk is gesloten als er geen diensten zijn - geen rouwregister gelegd. Wel zorgde deken Filiep Callens ervoor dat parochianen na de wekelijkse mis op zaterdag 16 maart een grote rouwkaart konden ondertekenen. Die kaart ging daarna mee met een delegatie uit Kanegem naar de uitvaart van Danneels in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. “Veel Kanegemnaars hebben zo hun steun betuigd”, legt Roos Tack uit. “Maar de vraag naar een herdenkingsmoment in Kanegem bleef leven. Dus ben ik naar de deken gestapt met de vraag of we een herdenkingsmis konden houden en hij stemde onmiddellijk in. Daarop hebben we besloten de wekelijkse misviering van zaterdag 18 mei om 17 uur te vervangen door een herdenkingsmis voor de kardinaal.”