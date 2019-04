Kanegem zet Briek Schotte in de kijker: Flandrien krijgt hulde aan standbeeld tijdens doortocht van Dwars Door Vlaanderen Sam Vanacker

01 april 2019

17u20 0 Tielt Bij de passage van de wielerwedstrijd Dwars Door Vlaanderen op woensdag 3 april zal wielerminnend Vlaanderen er niet naast kunnen kijken. Kanegem staat dit jaar in het teken van wielerlegende Briek Schotte. Aan het standbeeld van de renner aan de kerk prijken sinds kort de letters ‘BRIEK 100'.

Op 7 september zal het honderd jaar geleden zijn dat flandrien Briek Schotte het levenslicht zag in Kanegem. ‘IJzeren Briek’ reed twintig keer mee met de Ronde Van Vlaanderen en won die twee keer. Hij werd twee keer wereldkampioen en reed vier keer mee met de Tour. Na zijn carrière als renner werd hij een succesvol ploegleider. In 1996 werd in Kanegem het standbeeld ‘De Flandrien’ onthuld, gemodelleerd naar en in aanwezigheid van Briek Schotte. Aan de details van dat weekend wordt nog volop gewerkt, maar de werkgroep ‘Briek 100' heeft nu al veel moois in petto. “Een aantal wielerliefhebbende Tieltenaars met een hart voor Briek wilden deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, zegt schepen van Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V). “Stijn Verhalle, Lode Bogaert, Marc Arickx van de Gidsenkring en Guido Vancauwenberghe worden bijgestaan door stadsmedewerkers Céline D’hulst en Charlien Degraeve.”

Huldemoment woensdag om 12.50 uur

De letters ‘BRIEK 100' zijn een initiatief van Stijn Verhalle van Pastorie Caeneghem. “De doortocht van Dwars door Vlaanderen is een uitgelezen moment om een ‘eyecatcher’ aan het standbeeld van Briek te zetten. De letters zijn trouwens gemaakt door Kanegemnaar Warre Devriese, die aan het VTI in Tielt studeert. Hij heeft ze uitgesneden en ik heb ze met kunstgras in een opvallend zwart-rood jasje gestopt. Woensdag om 12.50 uur passeert de wedstrijd in Kanegem en is er een kort huldemoment gepland.”

Biografie

Voormalig Tieltenaar Herman Chevrolet komt op 6 april naar de kerk van Kanegem om er de biografie ‘Briek! De laatste Flandrien’ voor te stellen. De datum van de voorstelling is bewust gekozen. Briek Schotte overleed namelijk op 4 april 2004, op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Hij werd 85 jaar. Chevrolet wordt in de kerk van Kanegem geïnterviewd door gewezen sportjournalist Robert Janssens, in aanwezigheid oud-wielrenners Roger Decock en Jacques Deboever. De toegang is gratis en vooraf inschrijven hoeft niet. De boekvoorstelling start om 18 uur. Het boek zal ter plaatse te koop zijn voor twintig euro.

Briek Schotte 100-fietsroute

Ook Lode Bogaert van de Carlito levert een mooie bijdrage via zijn contacten met De Melkerie, het trainingsgroepje van wielrenners Yves Lampaert, Tim Declercq, Jonas Rickaert, Stijn Steels, Pieter Vanspeybrouck, Jens Debusschere en Bert Van Lerberghe. Op zaterdag 27 april worden er twee fietstochten van 55 kilometer gereden. De zeven vrienden zullen samen met tweehonderd deelnemers in het spoor rijden van Briek Schotte, waarbij ze onder andere de Poelberg verkennen. Halverwege is een koffiestop voorzien in Kanegem, waar ook een ‘Briek Schotte’-gebakje wordt aangeboden. De opbrengst van de tocht gaat naar de stichting Me To You. Inschrijven kost twintig euro en kan via demelkerie@gmail.com. Al moet gezegd dat de inschrijvingen snel vollopen. De tocht die de renners van De Melkerie afleggen wordt daarna - weliswaar in een gezinsvriendelijke en kortere versie - permanent bewegwijzerd en in gebruik genomen als de ‘Briek Schotte 100'-route.

Lichtshow in de kerk

Maar daar stopt het herdenkingsjaar niet. “We zijn nog volop aan het brainstormen voor de invulling van 6, 7 en 8 september”, vertelt Stijn. “Zo willen we enkele wielerlegendes naar Kanegem halen en denken we bijvoorbeeld aan een lichtshow met oude filmpjes van Briek in de kerk. Of zelfs de mogelijkheid om het op de rollen eens op te nemen tegen Briek, al zijn we daar nog niet helemaal uit.”

“De meeste ideeën zijn nog pril”, gaat schepen Verdoodt verder. “Daarom lanceren we een oproep aan alle verenigingen en lokale ondernemers om mee op de kar te springen. Verenigingen nodigen we uit om iets te organiseren rond Briek en ondernemers roepen we op een Briek-gerecht of Briek-drankje op de kaart te zetten.”

Verenigingen, organisatie of ondernemers die het themajaar willen ondersteunen, kunnen terecht bij celine.dhulst@tielt.be of charlien.degraeve@tielt.be.