Kamperende ouders kunnen eindelijk kindjes inschrijven 02 maart 2018

Na een week kamperen in de treinwagon van Freinetschool Het Reuzenhuis hebben Jens Vandenberghe, Isabel Tallir en Angelique Deserranno gisterenochtend iets na zeven uur hun kinderen kunnen inschrijven. De kleine Lou, Aimé en Jasper mogen in september starten in het kleuterklasje. Omdat er al 18 van de 21 beschikbare plaatsen ingenomen werden door broertjes en zusjes, waren er dit jaar uitzonderlijk slechts drie plaatsen beschikbaar in het Reuzenhuis. Jens, Isabel en Angelique waren er het snelste bij en overnachtten een week lang in een ingerichte treinwagon van de school, die de directie speciaal te berschikking stelde van eventuele wachtenden. Ouders die na hen kwamen opdagen, konden niet anders dan hun kind op de wachtlijst zetten. (SVR)