Kamerkoor Ultreya treedt op in Supra Bazar 02 mei 2018

02u36 0

In het kader van de Week van de amateurkunsten treedt het Kamerkoor Ultreya op zondag 6 mei op in de Supra Bazar in de Meulebeeksesteenweg. Het is al de elfde keer dat het koor deelneemt aan de Week van de amateurkunsten. Telkens wordt voor een unieke locatie gekozen. Zo werd er eerder al gezongen in de bibliotheek, het stadhuis, de kringloopwinkel, het ziekenhuis, tuincentrum Aveve en woonzorgcentrum Deken Darras. Op het programma staat muziek van Raymond van het Groenewoud, Bart Van den Bossche, Clouseau en Marco Borsato. Het optreden start rond 11 uur. (SVR)