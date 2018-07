Jubileumeditie Smoefeltocht Gezinsbond 27 juli 2018

02u29 0

De Gezinsbond van Kanegem organiseert op zondag 26 augustus al voor de 25ste keer een 'Smoefeltocht'. "Voor deze jubileumeditie bieden we de wandelaars op verschillende plaatsen langs de landelijke wandelroute van 10 kilometer een volledig menu aan", legt secretaris Paul Vanherck uit. "In de prijs zijn aperitief, soep, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en drank inbegrepen. Onderweg is er ook een leuke zoektocht voor groot en klein." Starten kan tussen 11 en 12 uur in de parochiezaal van Kanegem. Inschrijven kost 21 euro (14 euro voor kinderen) en kan tot 18 augustus bij de bestuursleden, op 051/68 74 84 of via gezinsbondkanegem@telenet.be. (SVR)