Joris Vande Vyvere nieuwe voorzitter Boerenbond West-Vlaanderen 19 maart 2018

Tieltenaar Joris Vande Vyvere is door het vernieuwde provinciaal bestuur verkozen als de nieuwe voorzitter van de Boerenbond in onze provincie. Daarmee volgt hij Luc Messely op. Kortemarkenaar Jos Dobbels wordt de nieuwe ondervoorzitter.





Vande Vyvere is al jaren actief in de Boerenbond op lokaal niveau. Hij was ondervoorzitter van Regioraad Tielt en de afgelopen vijf jaar ook provinciaal bestuurslid. Daarnaast zetelt Joris ook in de Tieltse gemeenteraad voor CD&V. Hij baat een melkveebedrijf met akkerbouw uit in Tielt. "Zijn betrokkenheid bij de stiel, maar ook zijn open geest over de sectoren heen kenmerken Joris als een geknipte vertegenwoordiger van de landbouw", zegt provinciaal secretaris Hans Mommerency.





"Een maatschappij zonder landbouw is een saaie maatschappij. Alle vormen van land en tuinbouw blijven in Vlaanderen hun meerwaarde hebben", reageert de nieuwe voorzitter.





De besturen van de Boerenbond, zowel die op gemeentelijk als die op provinciaal vlak, worden om de vijf jaar vernieuwd. (SVR)