Jongeren stampen autospiegels aan diggelen 30 juni 2018

Twee jonge mannen hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een spoor van vernieling getrokken in de omgeving van de Steenovenstraat in Tielt. Ze stampten autospiegels kapot en bekrasten koetswerk van auto's. Ze gingen daarbij zo luidruchtig te werk dat links en rechts bewoners wakker werden. Het duo blijkt ook gefilmd, door de bewakingscamera's van Brood & Banket Bjorn. "Het gaat zeker om de daders want een van de mensen die wakker is geworden en ze tekeer zag gaan, heeft hen formeel herkend op onze beelden", zegt Charlotte Vercouillie, de echtgenote van bakker Bjorn Wittevrongel. Het koppel besliste om de beelden te verspreiden op Facebook. "Wij hebben geen schade geleden, maar andere mensen wel", zegt Charlotte. "We hopen dat de daders tot inkeer komen en zich melden bij de politie, zodat elk slachtoffer rechtvaardig vergoed kan worden." De politie onderzoekt de zaak. (VHS/CDR)