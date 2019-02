Jongeman (22) steelt sleutels bij oma en berooft dan familieleden: “Ik voelde me misbegrepen” JHM

19 februari 2019

15u02 0 Tielt Omdat hij zich het zwarte schaap van de familie en zich ‘misbegrepen door hen’ voelde, bedacht J.W. uit Tielt een wraakplan: in het huis van zijn grootouders stal hij de reservesleutels aan het rekje van zijn oma, om vervolgens bij zijn familieleden in te breken en hen te beroven.

J.W., die lijdt aan ADHD maar ook in het bezit werd gevonden van een hoeveelheid speed stal vervolgens bij zijn nonkels en tantes heel wat werkmateriaal. Die verkocht hij verder op tweedehands.be. Daar had hij een handeltje opgericht met de gestolen spullen. Ook zijn buren spaarde J.W. niet, want ook daar ging hij op dievenpad.

“Hij stond dan ook gekend als de schrik van de straat”, sprak de procureur, die een celstraf met voorwaarden vorderde. Het waren zijn eigen zus en moeder die de gestolen spullen in zijn kamer aantroffen en de politie hielp bij de huiszoeking. Zij gaven de politie ook een boksbeugel die in de kamer verborgen zat. “Zij zijn de enigen die me nog steunen”, sprak J.W. “Ik heb het moeilijk en voel me misbegrepen. Ik heb hulp nodig.”

Hij wordt ook vervolgd wegens het dealen van verdovende middelen maar daarvoor vraagt zijn advocaat de vrijspraak. Volgens hem is het dealen niet bewezen en baseert het openbaar ministerie zich enkel op geruchten. De man werd opgepakt op 8 november en zit sindsdien in de gevangenis. De rechter doet uitspraak op 19 maart.