Jonge vrouw ongedeerd na zware klap VHS

03 februari 2019

Josephine Vanhee (22) uit Wingene heeft een goeie engelbewaarder. De jonge vrouw raakte zondagmorgen rond half zeven betrokken bij een spectaculair ongeval langs de Wingensesteenweg in Tielt maar bleef als bij wonder ongedeerd. De Wingense reed met haar Audi in de richting van Tielt toen ze op het gehucht De Ratte in een bocht om nog onbekende reden van de weg raakte. Haar auto raakte eerst de gevel van een woning, belandde vervolgens in de groene berm naast de weg, reed een boom uit de grond en kwam uiteindelijk in de gracht tot stilstand. Ondanks de stevige klap kwam de jonge bestuurster er met de schrik vanaf. De brandweer kwam nadien ter plaatse om de rijweg weer proper te maken.