Joke Meyer schrijft detective over heks Tanneke 30 november 2018

02u21 0 Tielt De legende van de wereldberoemde heks Tanneke is nu ook vereeuwigd in boekvorm. De Tieltse schrijfster Joke De Meyer was zodanig betoverd door het verhaal van Tanneke Sconynx, dat ze er een boek over schreef

Het verhaal van de heks van Gottem is ondertussen gekend. Rond het jaar 1602, de periode van de godsdienstoorlogen en heksenprocessen was er een vrouw Anna De Coninck - later Tanneke Sconyncx genoemd - die leefde op een boerderij in het kleine dorpje Gottem, nabij Deinze. De plaatselijke baljuw maakte avances, maar had het ook op haar erf gemunt. Zij weigerde om hierop in te gaan en dat kwam haar duur te staan. Tanneke werd opgesloten in een kerker onder het belfort van Tielt, waar ze werd doodgemarteld. Ten slotte werd haar lichaam in een anonieme put gegooid in Gottem. Deze heksenput bestaat nog steeds.





Joke De Meyer heeft het verhaal in een spannende detectiveroman gegoten. "Het resultaat is 'Moordende zin in Tanneke Gin', een verhaal over de politiecommissaris van Tielt, wiens zoon wordt vermoord", zegt Filip Van Meenen van Comité Sint-Elooi Gottem. "De moord is nogal middeleeuws geïnspireerd en gezien de commissaris betrokken partij is, laat hij twee speurders uit Gent komen om de zaak te onderzoeken. Gaandeweg wordt het verhaal verweven met de legende van Tanneke. Er duiken ook figuren op die nog bestaan of die bestaan hebben en de lezer komt heel wat te weten over de streek rond Tielt, Grammene en Gottem." Het boek is te koop voor 20 euro in de boekenhandel of online. (ASD)