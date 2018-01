Joke De Meyer publiceert eerste roman 02u38 0 Foto Jan Gruyaert

Voor Joke De Meyer is een droom in vervulling gegaan. De 45-jarige juriste heeft wopqs haar debuutroman 'Dodelijk Spiritisme' voorgesteld in La Bouteille d'Amour in de Kastanjelaan. Het gaat om een magisch-realistische detectiveroman met in de hoofdrollen een duo Gentse speurders. Opmerkelijk is de totstandkoming van het boek. Joke ontdekte zo'n twee jaar geleden namelijk een heel pak verhalen op zolder die ze als puber neerpende. Ze besliste die verhalen te herwerken voor een modern publiek en publiceerde de voorbije jaren regelmatig fragmenten uit de verhalen online. Die fragmenten werden erg goed onthaald en Joke besliste een stapje verder te gaan. "Het voelt heel speciaal om een boek in handen te hebben waar je eigen naam op staat", legt de schrijfster uit. 'Dodelijk Spiritisme' is uitgegeven door Beefcake publishing, telt 169 pagina's en kost 20 euro. Het boek is online te bestellen en ligt volgens Joke straks ook in de rekken bij de Standaard Boekhandel in Tielt.





(SVR)