Johan Verminnen op het podium met 160 Tieltse koorleden 02 maart 2018

Op 17 maart vindt er in de Europahal een uniek korenproject plaats waarbij alle zes de Tieltse koren samen op het podium staan met Johan Verminnen. De koren zijn al langer vragende partij voor een gezamenlijk project en eind 2015 lanceerde Tom Hoornaert (van koren Cantiga en Ultreya) het idee om samen met Johan Verminnen iets op poten te zetten. Ook Amuzang, Cantiletum, het Onze-Lieve-Vrouwkoor en Zanglust sprongen op de kar en in overleg met het stadsbestuur werd een datum vastgelegd. Het programma van 'Verminnen beKOORt Tielt' bestaat uit drie delen. Eerst zingen de koren een aantal Nederlandstalige klassiekers, waarna Verminnen solo het podium bestijgt.





Daarna zingt de zanger samen met ruim 160 koorleden een aantal nummers uit zijn repertoire, waaronder 'Rue de Bouchers', 'Brussel' en 'Mooie Dagen.' Tickets kosten 12 euro (6 euro voor kinderen onder de twaalf) en kunnen besteld worden op 051 /42. 82. 20 of via reservatiedienst.gildhof@tielt.be





(SVR)