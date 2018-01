Job-en opleidingsbeurs TechnoTielt aan tweede editie toe 25 januari 2018

02u39 0

De driedaagse job-en opleidingsbeurs TechnoTielt is op 8, 9 en 10 februari aan de tweede editie toe. Maar liefst veertig partners, waaronder zeventien ondernemingen uit de kunststof-en textielsector uit de regio slaan terug de handen in elkaar, in de hoop om 70 openstaande vacatures ingevuld te krijgen en de sector bij het brede publiek bekender te maken. Deze week werd de promotiecampagne op gang getrokken. "Allemaal hebben we te maken met de krapte op de arbeidsmarkt", klinkt het bij Frederik Stofferis van bedrijvencluster Plastics@Tielt. "Alle bedrijven uit onze regio hebben moeite om hun technische profielen ingevuld te krijgen. Om het tij te keren, moeten we samenwerken en op lange termijn denken. Daarom zijn duale leertrajecten, werkplekleren en initiatieven zoals TechnoTielt broodnodig." Op donderdagnamiddag, wordt in de Europahal een open jobmarkt gehouden, op donderdag- en vrijdagnamiddag komen zo'n 1.100 leerlingen tussen 10 en 19 jaar langs en op zaterdag is de beurs open voor het brede publiek. Doorlopend zijn er ook demonstraties en workshops. Alle info op www.technotielt.be (SVR)