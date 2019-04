Jeugdraad wil meer AED-toestellen in Tielt SVR

08 april 2019

18u21 0 Tielt Het dagelijks bestuur van de jeugdraad vindt dat er niet genoeg AED-toestellen (Automatische Externe Defibrillatoren) hangen in Groot-Tielt. Na de voorbije algemene vergadering van de raad werd een advies richting schepencollege gestuurd waarin dertien locaties worden voorgesteld. Jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) laat weten dat het advies ter harte genomen wordt.

Jeugdraadvoorzitter Brecht Devriendt brak op de voorbije vergadering een lans voor de toestellen. “Een AED-toestel kan levens redden. Wij menen dat de lijst van bestaande toestellen verder aangevuld moet worden om zo een betere dekkingsgraad te creëren, zowel in Tielt als in de deelgemeenten.” De jeugdraad stelt onder meer Club 77 in Schuiferskapelle, de nieuwe jeugdlokalen en de Europahal voor als mogelijke locaties.

Schepen Pascale Baert erkent de nood aan een betere dekking. “We nemen het advies van de jeugdraad ter harte, al gaan we hun voorstel niet integraal overnemen. Vandaag hangen er zeven toestellen in Tielt. Onder andere in het zwembad hangt er eentje, maar daar kan je niet bij als het zwembad gesloten is. We zouden dat toestel bijvoorbeeld aan een centraal gelegen buitenmuur kunnen bevestigen zodat het in geval van nood zowel van bij de jeugdlokalen, van bij het zwembad als van in de Europahal makkelijk te bereiken is. Op elk van die drie locaties een apart toestel hangen zou al te gek zijn. Per slot van rekening kost een toestel vijfduizend euro. Op andere locaties, zoals bij Club 77 in Schuiferskapelle, is een nieuw toestel wel aangewezen.”