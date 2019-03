Jeugdraad schuift ‘De Kommel’ naar voor als naam voor nieuwe jeugdlokalen Sam Vanacker

26 maart 2019

10u17 0 Tielt Het ziet er naar uit dat de nieuwe jeugdlokalen aan het Generaal Maczekplein als ‘De Kommel’ door het leven zullen gaan. De naam is een suggestie van de Algemene Vergadering van de Jeugdraad en de kans dat het stadsbestuur dat advies naast zich neerlegt is bijzonder klein.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Jeugdraad, waarin vertegenwoordigers van alle Tieltse jeugdverenigingen zetelen, is ‘De Kommel’ naar voor geschoven om de nieuwe jeugdlokalen in Tielt te benoemen. “We waren met het dagelijks bestuur al een tijdje op zoek naar een goeie naam. Tot tijdens de vorige vergadering plots De Kommel uit het publiek opsteeg. Het was als het ware een collectief eureka-moment”, zegt voorzitter Brecht Devriendt.

Symboliek

“Een kommel is een dik touw dat heel veelzijdig wordt ingezet in het jeugdwerk”, legt Brecht uit. “Een kommel is gevlochten uit veel verschillende kleine touwtjes die samen een sterk geheel vormen, gereed om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Wanneer een kommel te rusten wordt gelegd, vormt het dan weer een kluwen. Een symbool van de verschillende wegen die we als jeugd uit kunnen gaan, van de warboel die gepaard gaat met opgroeien, van een ontmoetingsplaats uit verschillende richtingen. De naam verwijst verder ook naar een kwaliteitsstandaard uit het leger, terwijl een kommel door de Schotten gebruikt werd als een rechte tijdens het touwtrekken. In die zin is het ook een teken van gezonde en vriendschappelijke concurrentie.”

Uiteindelijk is het het stadsbestuur dat beslist over de naam, al lijkt er op dat vlak weinig discussie te zullen zijn. Jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) is alvast voorstander. “Qua originaliteit en symboliek zit het zeker goed. Zelfs op vlak van een het ontwerp van een logo kan je met een kommel alle kanten uit. Zes maanden geleden was er nog even sprake van ‘Het Kompas’, maar dat vond ik minder origineel, ook omdat de ambulante drughulp in de regio dezelfde naam hanteert. ‘De Kommel’ heeft alvast mijn stem.”