Jeugdensemble JET laat jonge sterren schitteren met jubileumconcert SVR

30 januari 2019

14u20 0 Tielt De JET Mini Band en de JET Junior Band, die een onderdeel vormen van het Jeugdensemble Tielt, vieren hun twintigjarige bestaan en pakken voor die gelegenheid uit met een galaconcert in Mivalti op 9 februari.

Op de ‘Night of the Stars’ wordt enerzijds teruggeblikt op de jaren die zijn gepasseerd, maar ook en vooral wordt het jonge talent van morgen in de kijker gezet. Ook oudere leden die ooit in de JET Mini Band speelden dragen hun muzikale steentje bij. Het galaconcert wordt in goede banen geleid door dirigente Mieke De Meyer. De rode loper wordt uitgerold voor de zaal van Mivalti in de Gruuthusestraat 36 om 19.30 uur. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 6 euro voor een kaartje, de rest betaalt 12 euro. In de prijs zit een aperitief inbegrepen. Kaarten zijn te bestellen bij de leden, in het verkooppunt in de Bruggestraat 32 of via kaarten@jettielt.be.