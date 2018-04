Jeugdconcert Aarseels muziekkamp 11 april 2018

De Koninklijke Muziekvereniging Sint-Cecilia Aarsele organiseert op vrijdag 13 en zaterdag 14 april een Mini Play-In, waarbij jeugdmuzikanten van Aarsele en van dertien naburige muziekkorpsen twee dagen lang samen musiceren. Het resultaat van die samenwerking wordt aan het publiek voorgesteld met een groots opgezet slotconcert op zaterdagavond. De toegangsprijs voor de voorstelling bedraagt 6 euro, kinderen onder de twaalf komen er gratis in. Het concert vindt plaats in de parochiezaal van Aarsele in de Jules Van Ooststraat en start om 20 uur. (SVR)