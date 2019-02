Japanse judomeester bezoekt Tieltse club Sam Vanacker

28 februari 2019

15u32 0 Tielt Afgelopen zondag had Judoclub Tielt de eer om een gasttraining te organiseren onder leiding van de Japanse judomeester Eiji Kikuchi.

“Eiji Kikuchi is een hoogstaande technisch judo-expert uit Tokio en voormalig nationaal coach van de Waalse Judofederatie”, vertelt Jonas Deneir van de Tieltse judoclub. “Judoka’s van verschillende clubs vanuit West- en Oost-Vlaanderen waren aanwezig in Tielt om deze training mee te volgen. Het werd een zeer leerrijke voormiddag.”

Kikuchi werd opgeleid in Tokio en reist al vijftien jaar rond in Europa om de vechtsport te onderwijzen. Hij was te gast op tal van stages en opleidingen bij honderden clubs in Frankrijk, Zwitserland, Italië, België, Engeland en Japan. Afgelopen weekend was het al de vierde keer dat hij in Tielt op bezoek kwam.