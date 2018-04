Japanners genieten straks van De Poes 06 april 2018

Een aantal paletten van De Poes zijn vanuit de brouwerij in Woesten vertrokken naar het land van de rijzende zon. Daarmee wordt ook Japan toegevoegd aan het indrukwekkende lijstje van landen waarheen het Tieltse biertje geëxporteerd wordt. "Vorig jaar is hier een delegatie van drankenimporteurs langs gekomen voor een rondleiding in de brouwerij", legt Stijn David uit. "Daar zat ook de eigenaar van het oudste biercafé in Tokyo bij en die man heeft een aantal stalen mee naar huis genomen. Het bier moet in Japan in de smaak gevallen zijn, want het is nu al de tweede keer dat er een bestelling komt uit die richting. Een mooi bewijs dat De Poes ook internationaal hoge ogen gooit", besluit Stijn. De Poes wordt behalve naar Japan ook naar Nederland, Frankrijk, Portugal, Spanje en zelfs Zuid-Afrika geëxporteerd.





(SVR/CDR)