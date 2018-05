Jan Vandermeulen sleept Tieltse Persprijs in de wacht 01 juni 2018

De tiende driejaarlijkse Tieltse persprijs werd afgelopen zaterdag uitgereikt aan Jan Vandermeulen. De huisarts-historicus haalde het van Paul Bekaert, Noël Lievrouw en Annemie Vandendriessche en ging naar huis met een bronzen beeldje van de hand van Meulebeeks kunstenaar Filip Santens. Vandermeulen is gepassioneerd door de Tieltse geschiedenis en deed bijzonder veel onderzoek naar de periode van de Eerste Wereldoorlog in de stad. Verder was hij de drijvende kracht achter de plaatsing van de beelden van Tanneke Sconinx, generaal Maczek, Briek Schotte en Olivier De Duivel.





(SVR)