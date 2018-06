Jaar cel voor afranselen en vernederen van zwakbegaafde 27 juni 2018

02u27 0 Tielt Een 31-jarige Tieltenaar heeft een jaar cel gekregen omdat hij een 65-jarige zwakbegaafde man heeft afgeranseld, vernederd en bestolen.

Op 23 maart 2017 vierde E.D. zijn verjaardag en kreeg hij van zijn bewindvoerder een extra zakcentje om schoenen te kopen en op café te gaan. Op café had E.D. plots veel meer 'vrienden' en daar profiteerde Nico C. al snel van. "Hij liet mijn cliënt de hele tijd trakteren en toen zijn geld op was, gebood hij hem het feestje thuis verder te zetten", sprak de advocaat van E.D. "In zijn huis deelde hij de man echter een reeks klappen uit, bonkte zijn hoofd tegen de muur en hield hij zijn gsm onder water zodat hij de politie niet kon bellen. Hij bedreigde hem ook met de dood en vernederde hem door koud frietvet over zijn hoofd uit te gieten. Daarna stal hij nog twintig euro en ging hij ervandoor. Slachtoffer E.D. krijgt een schadevergoeding van 1.175 euro. (JHM)