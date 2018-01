Jaar cel na aftroeven vriendin en stelen auto 20 januari 2018

De 31-jarige Nico C. is in de Brugse rechtbank bij verstek tot 1 jaar cel veroordeeld, voor verschillende feiten samen. In maart 2017 sloeg hij een vriendin, die nochtans geregeld voor eten zorgde, bont en blauw. Ook gedroeg hij zich erg weerspannig tijdens zijn arrestatie. De vrouw krijgt 1.500 euro schadevergoeding. In november 2017 stal de beklaagde in uiterst dronken toestand een Peugeot 2008 in de Stedemolenstraat. De beklaagde vroeg een vriend om hem te voeren naar de winkel, om eten en drank. De kennis weigerde dat, waarop Nico C. de wagen stal en aan hoge snelheid wegreed. De wagen is intussen weer bij de eigenaar. De rechter vroeg bij verstek de onmiddellijke aanhouding. (BBO)