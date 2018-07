Inspraakronde Collegesite start pas in september 07 juli 2018

02u35 0 Tielt De consultatieronde rond het project Collegesite begint pas in september.

Een amendement van oppositiepartij CD&V, om de timing op te schuiven, is dankzij steun van meerderheidspartij sp.a goedgekeurd. Schepen Veerle Vervaeke (N-VA en Open VLD+) wilde die inspraakronde al in juli en augustus laten starten. "In die vakantiemaanden zijn er veel mensen niet aanwezig en dan creëer je geen breed draagvlak", aldus CD&V-fractieleider Vincent Byttebier. "September lijkt ons beter, temeer omdat we ook pleiten voor een periode van absolute sereniteit tussen 1 en 14 oktober, als er gemeenteraadsverkiezingen zijn." De gemeenteraad zal ook als redactieraad fungeren voor een website rond het project. CD&V wil dat die website enkel online gaat eens de adviezen van alle verschillende raden klaar zijn. Sp.a wilde eerst daar niet op wachten om de site al online te plaatsen, maar bond uiteindelijk in en stemde - tegen de mening van de coalitiepartners in - toch voor het CD&V-voorstel om in september de ronde op te starten. In november zou de website dan na het vergaren van de adviezen online komen. (VDI)