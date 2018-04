Inschrijven voor Bebloemingswedstrijd 07 april 2018

Nog tot en met 30 april kunnen alle inwoners van Tielt en deelgemeenten zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Bebloemingswedstrijd editie 2018.





De voorbije twee jaar vierden respectievelijk Kanegem en Tielt hun zestigste bebloemingsjaar en in Schuiferskapelle staat de teller sinds vorig jaar op veertig. Dit keer is ook Aarsele aan de veertigste editie toe.





Inschrijven kan via het strookje dat in het stadsmagazine van april staat. De inwoners van de deelgemeenten krijgen eerstdaags ook nog een brief in de bus. De beoordeling van de bebloeming staat gepland in de week van 23 juli.





(SVR)