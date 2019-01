Inofec opent de deuren van nieuwe site met toonzaal en magazijn in Tielt: “Nu zijn we één grote familie.” Sam Vanacker

15 januari 2019

17u15 0 Tielt Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar 2,5 jaar na de aankondiging van de verhuis is het eindelijk zo ver. Inofec Kantoormeubelen heeft deze week z’n intrek genomen in de omgebouwde loodsen van Houtteman in de Deinsesteenweg. Alles samen beschikt Inofec er over een oppervlakte van ruim 16.000 vierkante meter.

Inofec levert kantoormeubilair aan (grote) bedrijven, scholen en zelfs overheden. De voorbije 18 jaar deed het bedrijf dat vanuit Waregem, tot zaakvoerder Marc Speeckaert in oktober 2016 zijn oog liet vallen op de leegstaande bedrijfsgebouwen van Houtteman langs de Deinsesteenweg. “Op die site konden we ons magazijn en onze showroom samen brengen. In Waregem lagen die op zowat tien kilometer uit elkaar. Niet onoverkomelijk, maar dat was toch een nadeel. Anderzijds ben ik een rasechte Tieltenaar en in zekere zin keer ik dus terug naar mijn heimat met deze verhuis.”

De komende dagen wordt de inrichting van de showroom nog wat verder op punt gezet, maar sinds maandag is het bedrijf officieel verhuisd. Alle dertig personeelsleden verhuisden mee. “De showroom is 3.500 vierkante meter groot. Vier keer zo groot als hetgeen we in Waregem hadden. Dat staat ons toe om de collectie meteen ook stevig uit te breiden. Zo zijn we met drie nieuwe leveranciers in zee gegaan. We zijn pas twee dagen verhuisd, maar nu al merk ik dat de dynamiek tussen de mensen van het logistieke team en die van het verkoopsteam zienderogen groeit. Eerder was het bijna alsof het twee aparte bedrijfjes waren. Nu zijn we één grote familie.”

Het magazijn van Inofec bevindt zich nu in de loods waar in 2016 nog het pop-up Gildhof gevestigd was. De open ruimte die vroeger tussen het gebouw met de showroom en het magazijn zat werd volledig overkapt. Alles samen werd er ongeveer twee jaar gewerkt aan de herinrichting. “We hadden de showroom waarschijnlijk sneller kunnen verhuizen als we de hele boel hadden platgegooid, maar dat hebben we bewust niet gedaan. De oude hangar heeft enorm veel karakter en dat wilde ik koste wat het kost behouden. Dat is net een van de grote troeven van deze locatie.”

Verder kunnen de bezoekers vanuit de showroom zelfs een blik werpen op de montagehal. “Zie het gerust als een open keuken in een restaurant”, gaat Marc verder. “Vroeger werd de keuken weggestopt, maar nu wordt transparantie net geapprecieerd.” Tot slot werd ook de omgeving rond het gebouw aangepakt. “Er stond hier vroeger achteraan het gebouw een haag van drie meter. Die is er helemaal uit. Zo spelen we van op ons terras het zicht op de omliggende weilanden maximaal uit. Tegen het begin van de lente staat op dat terras een nieuwe collectie buitenmeubilair. En dan houden we ook meteen een officiële opening.”