Infoavond Freinetschool Park Uniek SVR

09 januari 2019

Op 29 januari organiseert het team achter 'Park Uniek' een infoavond over de nieuwe middelbare Freinetschool in Tielt.

Op 1 september opent een nieuwe middelbare school de deuren in een van de gebouwen van GO-school campus De Reynaert. De nieuwe Freinetschool kreeg de naam ‘Park Uniek’. In midden West-Vlaanderen zijn al vier lagere Freinetscholen, maar Park Uniek wordt de eerste middelbare Freinetschool in onze regio. “Met Park Uniek vullen we een gaatje op in het Tieltse onderwijslandschap”, zegt coördinator Sven Weyn. “We willen onze leerlingen zo breed mogelijk vormen, waarbij we zowel oog zullen hebben voor het inhoudelijke leerproces als voor de individuele talenten van onze leerlingen. Bovendien is de vernieuwing van het secundair onderwijs ons op het lijf geschreven. Omdat we kunnen starten met de vernieuwde leerplannen, hoeven we geen rekening te houden met vastgeroeste structuren die deze vernieuwing zouden belemmeren.”

De infoavond op 29 januari vindt plaats in Freinetschool Het Reuzenhuis in de Gruuthusestraat 90 in Tielt en start om 20 uur.