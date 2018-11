Inbrekers gooien steen door raam 05 november 2018

In de Appelstraat in Tielt hebben inbrekers zaterdagmorgen rond 9.20 uur ingebroken in een huis. De inbrekers hadden een steen door het schuifraam achteraan de woning gegooid. Op die manier konden ze tot bij de draaihendel aan de binnenkant van het schuifraam. Ze doorzochten de hele woning, maar op het eerste gezicht is er niets verdwenen. Op het moment van de inbraak waren de bewoners niet thuis. (AHK)