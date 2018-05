Inbraak in twee bedrijven 02 mei 2018

In de Careelstraat in Tielt is zondagnacht in twee bedrijven ingebroken. Bij dierenuitvaartcentrum LAS gingen de daders met laptops, toonzaalmodellen van juwelen met as en een kleine som cash geld aan de haal. Ze forceerden daarvoor de deuren. "Het is me een raadsel hoe het hen gelukt is toe te slaan zonder dat iemand iets opmerkte", klinkt het bij uitbaatster Elke De Wever. "Er is hier bewoning en een waakhond." Het labo van de recherche van de lokale politie probeerde maandag sporen te vinden. De uitbaatster probeerde de hinder voor de klanten tot een minimum te beperken. Ook bij de producent en constructeur van folieserres Vermako brachten de dieven een ongewenst bezoek. Daar verdwenen een voertuig en elektrisch gereedschap. Van de daders is voorlopig geen spoor.





(LSI)