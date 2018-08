In het spoor van Briek Schotte KANEGEM BEBLOEMD GAAT FLANDRIENS ACHTERNA MET FIETSTOCHT EN EXPO SAM VANACKER

08 augustus 2018

02u31 0 Tielt Kanegem Bebloemd haalt een oude traditie van onder het stof en organiseert op 15 augustus 'Een zomerse Hoogdag in Bloemendorp Kanegem'. Het comité gaat Briek Schotte achterna met een uitgepijlde Flandrienfietstocht, er is een expo van de wielertruitjescollectie van Aarselenaar Nico Toye en er zijn voordrachten in de kerk.

Het evenement is uitzonderlijk, want normaal organiseert het comité Kanegem Bebloemd - dat al 62 jaar bestaat - maar om de vijf jaar een feest. "Eigenlijk is ons volgende jubileum pas over drie jaar, maar omdat het themajaar van de stad Tielt in teken van verenigingen staat 'koersen' we er eens tussendoor", legt voorzitter Daniëlle Coussée uit. "En aangezien het volgend jaar 100 jaar geleden is dat Briek Schotte hier geboren werd, treden we in zijn voetsporen."





Flandrienfietstocht

"De dag begint met onze Flandrienfietstocht", pikt Ludwig Ombregt in. "Er zijn twee uitgepijlde routes van dertig kilometer. De eerste lus loopt richting Ruiselede, de tweede gaat richting Aarsele. Telkens worden kleine, landelijke wegen verkend, terwijl deelnemers ook passeren aan de standbeelden van wielerhelden Briek Schotte en Lucien Buysse. Wie zich inschrijft krijgt een pentekening van Briek en een gratis flesje 'Hij Komt Van Kanegem'. Na 15 augustus blijven de pijlen hangen zodat iedereen van de tocht kan blijven genieten."





Wielertruitjes

De ode aan de wielerhelden van weleer wordt doorgetrokken in de kerk, waar de hele dag 250 gesigneerde wielertruitjes te bewonderen zijn. Het gaat om de persoonlijke collectie van Aarselenaar Nico Toye, die eerder ook al in het stadhuis en in het wielermuseum van Roeselare te bewonderen was.Nog in de kerk staan twee lezingen gepland over respectievelijk tuinieren en koersen. "Het wordt een voorbode van de huldiging die op 7 september 2019 zal plaatsvinden voor Briek", weet Daniëlle.





Bloemen

Ook de bloemen worden niet vergeten. "'Als iedereen een bloemetje voor de deur zet, wonen we altijd in een tuin'. Die woorden van wijlen Paul De Zutter zijn voor ons en voor de 325 gezinnen die een inspanning leveren om het dorp te bebloemen nog altijd waarheid, ook zestig jaar na de oprichting van het comité nog", geeft Daniëlle nog mee. Daarom is er in de namiddag een gratis geuren- en kleurenwandeling gepland. Tussendoor kan iedereen op de markt komen genieten van 'Hij Komt van Kanegem' van het vat. Tot slot is er in de namiddag doorlopend een gratis filmvertoning van de Kanegemse highlights in het Flandrienhuis. Inschrijven voor de fietstocht kost drie euro en kan op het kerkplein vanaf 10 uur.