In gracht na botsing 24 mei 2018

Na een botsing op het kruispunt van de Ruiseledesteenweg en de Kleine Veldstraat in Wingene is een 44-jarige vrouw gisteren voormiddag rond 11 uur met haar wagen in de gracht beland. V.P.M. botste met haar voertuig van F.D. (52) uit Tielt. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. (LSI)