In de gracht tijdens inhaalmanoeuvre 08 mei 2018

Tim Schelstraete (26) uit Wontergem is zondagavond rond kwart na negen met zijn kleine bestelwagen in de gracht beland. Dat gebeurde langs de Deinsesteenweg in Aarsele, in de omgeving van de struisvogelboerderij Schobbejaks Hoogte, toen de bestuurder tijdens een inhaalmanoeuvre de controle verloor. Tim Schelstraete liep lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht. (VHS)