In de cel voor diefstal in muziekschool 22 mei 2018

Een 27-jarige man uit Tielt zit in de cel nadat hij zaterdagnamiddag was binnengedrongen in de muziekschool in Tielt. Hij ging met gsm's, fietssleutels en een portefeuille van leerlingen aan de haal. Die hadden hun spullen tijdens een examen in de kisten van hun instrumenten opgeborgen. De dief werd op heterdaad betrapt, maar de twintiger haalde een mes boven en nam de benen. De politie slaagde erin de man later bij hem thuis in te rekenen. De onderzoeksrechter besliste hem aan te houden. (LSI)