In de bloemetjes: voetballers die ploegmaat reanimeerden 02u39 0 VHS De drie ploegmakkers (midden, met Glenn in blauw hemd) met hun geschenk.

Hoog bezoek zondagavond op de nieuwjaarsreceptie van voetbalclub Dosko Kanegem. Burgemeester van Tielt Els De Rammelaere, met in haar zog de schepenen Veerle Vervaeke en Simon Bekaert, kwamen dan ook omwille van een heel speciale reden. "De reddingsactie van kapitein Jasper Vanoosthuyse uit Tielt en speler Brecht Bruneel uit Sint-Baafs-Vijve toen medespeler Glenn Delagrense in elkaar was gezakt, heeft ook op ons als stadsbestuur diepe indruk gemaakt", zei de burgemeester. "Dankzij hen leeft Glenn nog. Dat verdient een klein presentje." Glenn Delagrense (26) uit Deinze, die volgens de artsen geen blijvende letsels zal overhouden aan het incident, kreeg een geschenkverpakking met enkele lekkere biertjes van brouwerij De Poes. Redders Jasper en Brecht kregen een mooie herdenkingsfoto. (VHS)