IN BEELD: Tielt kleurt spierwit Sam Vanacker

23 januari 2019

14u12 0 Tielt Na de eerste sneeuw van gisteren lag er deze morgen een nog dikker sneeuwtapijt. Op de weg is dat minder aangenaam, maar het witte goedje levert ook bijzonder mooie beelden op. Tielt kleurde voor de tweede dag op rij maagdelijk wit.

Op sociale media regent - of sneeuwt - het inmiddels winters witte foto’s. Al wordt bij sneeuwval ook gerekend op wat verantwoordelijkheidsgevoel. Ruim je stoep zodat iedereen vlotjes en zonder glijpartijen kan passeren. Heb je buurtbewoners die zelf niet meer in staat zijn om hun stoep sneeuwvrij te maken? Bel even aan en vraag of je hen kan helpen.

Maakte je zelf leuke foto’s? Bezorg ze ons gerust via de chat op de Facebookpagina van Het Laatste Nieuws uit Tielt!

Davy Van Stekelenburg bezorgde ons deze beelden:

Stijn Verhalle van Pastorie Caeneghem maakte deze beelden:

Tielts amateurmeteoroloog Rens Daeninckx ging dan weer op stap met zijn camera in de omgeving van de Poelberg.