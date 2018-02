In april trajectcontrole op Wingensesteenweg 17 februari 2018

02u31 0

De trajectcontrole op de N327 tussen Tielt en Wingene moet tegen april operationeel zijn. Dat heeft minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevestigd na een vraag van volksvertegenwoordiger Bert Maertens. In juni vorig jaar maakte Weyts bekend dat er trajectcontrole zou komen op de N327 tussen Tielt en Wingene. De geraamde kostprijs bedraagt zo'n 105.000 euro. De effectieve installatie ervan vraagt echter wat tijd. Volgens de minister zijn de signalisatievergunning en de elektriciteitsaansluitingen bij zo goed als geregeld, maar is het nog even wachten op de plaatsing en keuring van de kasten.





(SVR)