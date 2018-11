Improv comedy voor het goede doel in Malpertuis 16 november 2018

De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord wordt van 17 november tot en met 24 december De Warmste Academie in het kader van de Warmste Week van Studio Brussel. Er worden in de komende weken heel wat optredens en acties georganiseerd ten voordele van begeleidingscentrum Mivalti. Het startschot wordt morgen gegeven met een Improv Comedy Night in Theater Malpertuis. Vanaf 20.30 uur brengen de studenten van de SAMW er op het podium een aantal geïmproviseerde sketches, dus zonder vooraf vastgelegd script. Diezelfde dag is er tussen 14 en 18 uur een workshop improv comedy voorzien in het theater. Wie de smaak echt te pakken krijgt, mag zelfs 's avonds mee het podium op. Inschrijven voor de workshop kan via improv@wimperneel.be. (SVR)