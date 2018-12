Iedereen Tielt schenkt massa speelgoed aan De Rinkel Sam Vanacker

19 december 2018

10u16 0 Tielt Heel wat Tieltse kinderen wiens ouders het minder breed hebben krijgen dankzij Iedereen Tielt straks toch een vrolijke kerst. De politieke partij schonk dinsdagavond namelijk een fikse lading speelgoed aan activiteitencentrum De Rinkel.

Alles samen verdeelt De Rinkel straks ruim tachtig verschillende stuks nieuw speelgoed aan gezinnen in kansarmoede. Gregory Lazou legt uit hoe het initiatief ontstond. “Met Iedereen Tielt hebben we een aantal jaar terug ‘De Leutemobiel’ in het leven geroepen, een aanhangwagen vol speelgoed voor jong en oud. Die aanhangwagen stellen we ter beschikking voor allerhande wijkfeesten. Omdat het speelgoed dat erin zat aan vernieuwing toe was, sprak ik een van mijn contacten in de sector aan. De reactie was overweldigend. Het gaat om speelgoed die tot voor kort nog in de rekken stond van de winkels, of besteld werd en nooit afgehaald werd. Hier en daar is de verpakking licht beschadigd, maar het speelgoed op zich is nagelnieuw. We kregen veel meer dan dat we gehoopt hadden, dus beslisten we om een schenking te doen.”

Hendrik Libeert van De Rinkel is bijzonder tevreden met de schenking. “We gaan hier heel veel mensen blij mee kunnen maken. Gezinnen zullen op uitnodiging naar hier kunnen komen, samen met hun kinderen. Ieder kind zal één stuk mogen uitkiezen.” Gregory Lazou geeft nog mee dat het niet uitgesloten is dat de actie een vervolg krijgt.

Dagelijks doen ongeveer dertig mensen een beroep op het dagbestedingsaanbod van vzw De Rinkel. Op jaarbasis gaat het om een honderdtal verschillende personen die in een maatschappelijk kwetsbare situatie zitten. Zowel mensen met psychische problemen als mensen met een beperking komen er langs. Het activiteitencentrum is gevestigd in een voormalig winkelpand in de Tramstraat.